В Орловской области 260 родителей попали под статью

8.11.2020 | 16:14 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Уголовные дела на них были заведены за неуплату алиментов.

В Орловской области за 9 месяцев 2020 года дознавателями службы судебных приставов было возбуждено 260 уголовных дел по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

«В период с января по 1 октября 2020 года за неуплату алиментов были осуждены 213 жителей региона, — рассказали в ведомстве. — Необходимо отметить, что 146 гражданам были назначены исправительные либо принудительные работы, а 59 жителям суд избрал наказание в виде реального лишения свободы».

Кроме того, семь должников были лишены свободы условно, а один алиментщик отделался штрафом. В УФССП говорят, что нерадивые родители после привлечения к уголовной ответственности нередко вспоминают о своем моральном и финансовом долге. В этом году с них в пользу детей было взыскано около 800 тысяч рублей задолженности. Отметили приставы и то, что после привлечения к уголовной ответственности каждый четвертый алиментщик нашел себе работу, а многие из тех, кто не сумел трудоустроиться, встали на учет в центры занятости населения.

В управлении ФССП напомнили о том, что уголовное преследование является крайней мерой. Она применяется лишь после того, как в отношении должника проведен весь комплекс мер принудительного взыскания, включая привлечение к административной ответственности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования