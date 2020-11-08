В Орловской области 260 родителей попали под статью

Уголовные дела на них были заведены за неуплату алиментов.

В Орловской области за 9 месяцев 2020 года дознавателями службы судебных приставов было возбуждено 260 уголовных дел по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

«В период с января по 1 октября 2020 года за неуплату алиментов были осуждены 213 жителей региона, — рассказали в ведомстве. — Необходимо отметить, что 146 гражданам были назначены исправительные либо принудительные работы, а 59 жителям суд избрал наказание в виде реального лишения свободы».

Кроме того, семь должников были лишены свободы условно, а один алиментщик отделался штрафом. В УФССП говорят, что нерадивые родители после привлечения к уголовной ответственности нередко вспоминают о своем моральном и финансовом долге. В этом году с них в пользу детей было взыскано около 800 тысяч рублей задолженности. Отметили приставы и то, что после привлечения к уголовной ответственности каждый четвертый алиментщик нашел себе работу, а многие из тех, кто не сумел трудоустроиться, встали на учет в центры занятости населения.

В управлении ФССП напомнили о том, что уголовное преследование является крайней мерой. Она применяется лишь после того, как в отношении должника проведен весь комплекс мер принудительного взыскания, включая привлечение к административной ответственности.

ИА «Орелград»