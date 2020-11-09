Мэрия Орла запустила сервис поиска лекарств в аптеках

9.11.2020 | 12:43 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Речь идет только о муниципальных учреждениях.

На сайте мэрии Орла появился новый сервис. С его помощью можно проверить ассортимент продукции в муниципальных аптеках города. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы узнать, где продаются нужные лекарства, необходимо нажать на соответствующий баннер на главной странице официального сайта администрации Орла.

— Информация о наличии в продаже лекарственных препаратов, гигиенических масок и антисептических средств обновляется трижды в день по будням, — пообещали в мэрии.

Но при этом горожан предупреждают, что «окончательную и наиболее актуальную информацию о наличии того или иного препарата в конкретной муниципальной аптеке» надо все же уточнять по телефону в самой точке продаж лекарств.

Перечень муниципальных аптек с адресами и номерами телефонов доступен здесь.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования