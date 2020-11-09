Мэрия Орла запустила сервис поиска лекарств в аптеках

Речь идет только о муниципальных учреждениях.

На сайте мэрии Орла появился новый сервис. С его помощью можно проверить ассортимент продукции в муниципальных аптеках города. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы узнать, где продаются нужные лекарства, необходимо нажать на соответствующий баннер на главной странице официального сайта администрации Орла.

— Информация о наличии в продаже лекарственных препаратов, гигиенических масок и антисептических средств обновляется трижды в день по будням, — пообещали в мэрии.

Но при этом горожан предупреждают, что «окончательную и наиболее актуальную информацию о наличии того или иного препарата в конкретной муниципальной аптеке» надо все же уточнять по телефону в самой точке продаж лекарств.

Перечень муниципальных аптек с адресами и номерами телефонов доступен здесь.

ИА «Орелград»