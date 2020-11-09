«Мест нет». Вдовин рассказал, как лечился от коронавируса

Вице-спикер Орловского облсовета хочет представить к госнаграде главврача больницы им. Боткина.

Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин рассказал, как его лечили от коронавируса в больнице им. Боткина. В посте на своей странице в соцсети он отметил, что отношение ко всем пациентам одинаковое, главврач – достоин правительственной награды, а мест в больнице больше нет.

По словам Вдовина, болезнь настигла его и всех членов семьи «одновременно и внезапно».

— Все этапы многочасового ожидания скорой помощи и, главное, неизвестности почувствовал на себе, поэтому утверждение об отсутствии проблем в медицине, мне кажутся, по меньшей мере, странными и непрофессиональными. К моему соседу по палате участковый врач шел 3 дня, как впрочем, и к другим. Думаю, что с этой ситуацией нам еще предстоит разобраться, чтобы выяснить субъективные и объективные причины происходящего, — написал Вдовин.

Но попав в больницу, политик отметил «поразительную заботу» медицинского персонала, терпеливое и ровное ко всем пациентам отношение. «Это я говорю потому, что может быть кто-то подумал, что для руководства создаются особые условия. Нет, ко всем одинаковое отношение», — написал он.

Этот факт политик связал с работой главврача больницы Александра Лялюхина. Вдовин считает, что глава медучреждения сумел «мобилизовать коллектив, выстроить эффективную работу». И поэтому вице-спикер облсовета намерен предложить облсовету представить Лялюхина «к правительственной награде».

К слову, как уже писал «Орелград», ранее рядовые орловцы жаловались, что попасть в терапевту на прием проблематично. Приходится выстаивать многочасовые очереди. При этом фотографии больных, стоящих в ожидании приема врача на улице, были как раз из поликлиники больницы им. Боткина.

Михаил Вдовин отметил, что в больнице «свободных коек нет». Как только кто-то из пациентов выписывается, его место сразу занимает другой больной. В связи с этим политик просит орловцев поддерживать друг друга, быть внимательными к близким. «И не геройствуйте, дайте нам возможность долечиться, мест в больнице Боткина нет!», — завершил Вдовин свой пост.

ИА «Орелград»