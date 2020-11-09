Орловцы объяснили, почему они сменили маршрутки на такси

Сменить вид транспорта жителям Лужков пришлось не по своей воле.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта заступились за жителей орловского микрорайона Лужки, которые жалуются на отсутствие маршрутных автобусов. По вечерам маршруток на этом направлении работает крайне мало, хотя по условиям договоров с мэрией после 20 часов вечера на городских маршрутах должно оставаться не менее 30 процентов автобусов.

Как сообщили в орловском отделении ОНФ, для проверки жалоб активисты в течение трех дней сами проверяли ситуацию. Они дежурили на остановках и на личном опыте убедились в том, что по вечерам в Лужки уехать на маршрутке довольно сложно. Да и из Лужков вечером, как выяснилось, добраться до центра Орла общественным транспортом крайне непросто.

В ОНФ говорят, что из-за отсутствия автобусов жителям Лужков приходится пользоваться услугами такси. Для того, кто просто задержался на работе или учебе, это довольно накладно. Жалуются жители Лужков и на то, что на маршрутах работают в основном маленькие автобусы, способные вместить всего до 18 пассажиров. Они желают получить более вместительные машины.

«По итогам нашего мониторинга мы обратились в администрацию Орла с предложением проконтролировать исполнение перевозчиками действующего графика работы маршрутных транспортных средств по направлению в микрорайон Лужки, — заявил член регионального штаб ОНФ в Орловской области Евгений Лыкин. — Наши активисты продолжат следить за тем, как работают маршрутные транспортные средства в вечернее время. Мы обратили внимание также на соблюдение гражданами санитарных норм. Как оказалось, не все находятся в общественном транспорте в маске. В связи с этим мы призываем орловцев серьезно подходить к этому вопросу».

ИА «Орелград»