Новиков вылечился от COVID-19 и вернулся на работу

Председатель Орловского горсовета рассказал, что болезнь у него «протекала сложно».
Председатель Орловского горсовета Василий Новиков вылечился от коронавируса. Сегодня, 10 ноября его первый рабочий день после больничного. Об этом Новиков рассказал на своей странице в соцсети.
— Друзья! Сегодня, 10 ноября, мой первый рабочий день после болезни COVID – 19, — написал спикер горсовета.
Василий Новиков поблагодарил всех ,кто его поддерживал во время лечения: «К сожалению, в силу того, что болезнь протекала сложно, не мог всем ответить. Дорогие друзья! Берегите себя».
Среди прочего Новиков выразил слова благодарности главврачу больницы им. Боткина Александру Лялюхину и всему медперсоналу. «Ежедневно они ставят на ноги и возвращают к жизни десятки людей», — написал он.
Напомним, как уже писал «Орелград», ранее вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин, также лечившийся от коронавируса в больнице им. Боткина, написал, что будет ходатайствовать о представлении Лялюхина к государственной награде.
ИА «Орелград»