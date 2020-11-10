Новиков вылечился от COVID-19 и вернулся на работу

10.11.2020 | 10:02 Новости, Общество

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Председатель Орловского горсовета рассказал, что болезнь у него «протекала сложно».

Председатель Орловского горсовета Василий Новиков вылечился от коронавируса. Сегодня, 10 ноября его первый рабочий день после больничного. Об этом Новиков рассказал на своей странице в соцсети.

— Друзья! Сегодня, 10 ноября, ​ мой ​ первый рабочий день после болезни COVID – 19, — написал спикер горсовета.

Василий Новиков поблагодарил всех ,кто его поддерживал во время лечения: «К сожалению, в силу того, что болезнь протекала сложно, не мог всем ​ ответить. Дорогие друзья! Берегите себя».

Среди прочего Новиков выразил слова благодарности главврачу больницы им. Боткина Александру Лялюхину и ​ всему медперсоналу. «Ежедневно они ставят на ноги и возвращают к жизни десятки людей», — написал он.

Напомним, как уже писал «Орелград», ранее вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин, также лечившийся от коронавируса в больнице им. Боткина, написал, что будет ходатайствовать о представлении Лялюхина к государственной награде.

ИА «Орелград»

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