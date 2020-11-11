Малкин пообещал взять под контроль продажу типографии «Труд»

Орловский облсовет выступил против приватизации типографии «за бесценок».

Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский выступил против продажи типографии «Труд» «за бесценок». Как уже писал «Орелград», объект включен властями в план приватизации на 2021-2023 годы. На то, как и за сколько чиновники собрались продать здание в центре города, пообещал обратить внимание прокурор Орловской области Владислав Малкин.

На сессии облсовета 10 ноября рассмотрели план приватизации, куда наряду с 11 объектами недвижимости входят и акции АО «Типография «Труд». Стоимость типографии оценили в 64,2 млн рублей. И.о. руководителя департамента госимущества Дмитрий Запольский пояснил, что их продажа «позволит не только пополнить областную казну», но и снизить расходы «на содержание и обеспечение сохранности неиспользуемого госимущества».

В ответ на это зампредседателя облсовета Валентина Остроушко напомнила, что депутатский корпус неоднократно пытался спасти типографию. По мнению парламентария, сделать это можно было, пока точка невозврата не была пройдена. Сегодня же ситуация изменилась, в частности, от услуг типографии уже отказались районные издания и даже областная газета «Орловская правда», отмечает пресс-служба заксобрания.

Присутствовавший на сессии прокурор области Владислав Малкин отметил, что здание типографии расположено в самом центре города, а значит, представляет собой особый интерес. В связи с чем пообещал взять вопрос продажи типографии «Труд» на контроль.

— Региональный парламент должен четко понимать, насколько оценка здания типографии соответствует действительности. Получить эту информацию мы должны до того, как в отношении объекта будут предприняты какие-либо действия. Нельзя допустить продажу типографии «Труд» за бесценок, — заявил спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»