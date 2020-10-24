Клычков решил пустить с молотка типографию «Труд»

Инициатива приватизации госпредприятия поступила в парламент.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес на рассмотрение в облсовет народных депутатов прогнозный план приватизации государственного имущества на 2021-2023 годы. Как следует из преамбулы, она призвана «обеспечить повышение эффективности управления государственной собственностью Орловской области».

Авторы программы, опираясь на прогноз социально-экономического развития региона, подсчитали, что при благоприятной конъюнктуре рынка в 2021 году область заработает на продаже имущества 68,478 миллиона рублей, в 2022 году – 4,6 миллиона, в 2023 году – 1,087 миллиона рублей.

«Данные денежные средства будут получены в результате приватизации государственного имущества Орловской области путем продажи на аукционе и иными способами, предусмотренными законодательством», — говорится в проекте программы.

Отметим, что основную часть выручки областные чиновники в 2021 году планируют получить за счет приватизации типографии «Труд». Это акционерной общество является государственным – 100 процентов его акций находятся в собственности Орловской области. Пустить с молотка планируется весь уставный капитал, а именно 1 562 478 акций.

Их суммарная номинальная стоимость составляет 62 499 120 рублей. Именно такую сумму власти планируют выручить. Приватизация должна пройти в течение 2021 года, акции будут выставлены на аукцион. Отметим, что и в предыдущие годы раздавались призыва продать типографию, но каждый раз власти предпочитали сохранить в собственности области это базовое в своей отрасли предприятие.

Как следует из финансово-экономического обоснования, выручка типографии в 2018 году составила 58,485 миллиона рублей, в 2019 году – 50,933 миллиона. При этом убыток составил 6,882 миллиона и 7,506 миллиона рублей соответственно.

Имеется и положительное заключение на продажу, подписанное заместителем главы администрации губернатора Валерием Аносовым. Из него следует, что «приватизация акций акционерного общества «Типография «Труд» целесообразна, поскольку: обеспечит дополнительный доход в областной бюджет; пакет акций является непрофильным активом».

ИА «Орелград»