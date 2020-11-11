Орловец получил 6 лет за четыре закладки

Молодой человек пытался заработать на жизнь продажей наркотиков.

В Орле вынесен обвинительный приговор суда в отношении 22-летнего местного жителя. Как пояснили в Орловской транспортной прокуратуре, он были признан виновным в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере. Уголовное дело было рассмотрено Железнодорожным районным судом областной столицы.

«Установлено, что в январе 2020 года молодой человек пытался распространить на территории города Орла девять пакетиков с наркотическим средством, — сообщили в транспортной прокуратуре. — Преступная деятельность злоумышленника не была доведена до конца и пресечена сотрудниками транспортной полиции. Преступник был задержан, а находившиеся при нем пакетики с наркотическим средством – изъяты».

Сообщается, что уже после задержания полиция буквально прошла по следам молодого человека и обнаружила четыре сделанных им «закладки» наркотических средств. С учетом позиции прокурора и принимая во внимание раскаяние подсудимого, суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»