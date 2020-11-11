Орловской молодежи предложили работу

Более полутора тысяч молодых людей были трудоустроены службой занятости.

В 2020 году в Орловской области в рамках реализации госпрограммы на постоянные и временные рабочие места были трудоустроены 1606 молодых людей. Из них 54 человека – это выпускники учреждений высшего, среднего профессионального и общего образования. Такие данные привели в региональном управлении труда и занятости.

В ведомстве уточнили, что в целом в текущем году в органы службы занятости региона за содействием в трудоустройстве обратились 6647 человек в возрасте от 16 до 29 лет. Именно эту возрастную категорию в рамках госпрограммы принято считать молодежью. Отмечено, что 3200 молодых орловцев оказались теми, кто впервые ищет работу, из них 290 человек – выпускники.

Что касается трудоустройства, то молодых людей при содействии службы занятости приняли на работу многие предприятия. В качестве примера в управлении называют Дмитровский хлебозавод, детский сад № 2 поселка Нарышкино, больницу скорой медицинской помощи имени Семашко в Орле, областной роддом и другие организации. Наиболее часто юные орловцы в этом году устраивались на должности медсестры, пекаря, воспитателя, электромонтера и другие.

«В настоящее время в банке вакансий областной службы занятости насчитывается 6,7 тысячи свободных рабочих мест и вакантных должностей, поданных работодателями региона, — добавили в управлении труда и занятости. — В их числе имеются вакансии, предназначенные специально для стажировки молодежи. Выпускников с медицинским образованием (фельдшеров, врачей, в том числе педиатра и специалистов узкой специализации) принимает Болховская центральная районная больница»».

Кроме того, ОАО «Пневмоаппарат» готово принять на стажировку электромонтера по ремонту электрооборудования, а Новосильская средняя общеобразовательная школа приглашает на работу молодых, не имеющих трудового опыта, учителей-предметников.

ИА «Орелград»