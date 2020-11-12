Орловец напал на 9-летнюю девочку с электрошокером

12.11.2020 | 17:58 Важное, Новости, Происшествия

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Мужчину задержали и завели уголовное дело

В Залегощенском районе мужчина напал с электрошокером на 9-летнюю девочку. УМВД по Орловской области возбудило на него уголовное дело.

Инцидент произошел еще 7 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Мать ребенка рассказала «Истокам», что девочка возвращалась из школы, а преступник подстерегал ее по дороге домой. Он дважды ударил школьницу электрошокером.

Здоровью девочки ничто не угрожает, однако она не может отправиться от шока. Между тем полиция нашла её обидчика, им оказался 45-летний местный житель. На него завели дело о нанесении побоев.

ИА «Орелград»

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