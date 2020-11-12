В Орле 200-летие Фета отметят разбором его творчества

Афанасий Фет станет главной темой межрегиональной конференции.

Орловский государственный институт культуры объявил о проведении Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «А.А. Фет и русская культура: литература, музыка, краеведение». Она будет посвящена 200-летию со дня рождения этого поэта. Мероприятие проведут на базе института культуры 9-10 декабря 2020 года в режиме онлайн.

Как сообщают организаторы, цель конференции — рассмотрение актуальных проблем изучения творческого наследия Афанасия Фета и выявление его влияния на русскую культуру. Участникам предложили различные тематические разделы. Можно будет поразмышлять на такие темы как «Фет и музыка», «Поэзия Фета в музыке русских композиторов», «Песни и романсы на стихи Фета», «Музей-усадьба Фета и ее окрестности», «Фетовские места в Орловской и Курской областях», «Основные мотивы лирики Фета», «Фет и импрессионизм» и другие.

Афанасий Фет родился 23 ноября (5 декабря) 1820 года в усадьбе Новоселки Мценского уезда Орловской губернии. Он был не только знаменитым поэтом-лириком, но и переводчиком и мемуаристом. Кстати, Фет — член-корреспондент Петербургской Академии Наук.

Примечательно, что первые 14 и последние 19 лет жизни он официально носил фамилию Шеншин, а для того, чтобы вернуть фамилию Фет, надолго пошел служить в армию. Дело в том, что его отец Афанасий Неофитович в поездке по Германии в 1819 году женился в Дармштадте на Шарлотте Фет, которая носила фамилию по своему первому мужу.

Помещик Шеншин привез жену в Орловскую губернию, где она и родила ему сына Афанасия. Только когда будущему поэту исполнилось 14 лет, выяснилось, что он не имеет права носить фамилию своего отца. Церковники заявили, что лютеранское благословение на брак не имело в России законной силы, а православное венчание было совершено уже после рождения Афанасия.

В результате в 1834 году духовная консистория отменила крещальную запись Афанасия законным сыном Шеншина и определила ему в отцы первого мужа его матери. Кстати, с исключением из рода Шеншиных Афанасий лишился потомственного дворянства. Впрочем, благодаря многолетнему служению государству Фету удалось вернуть себе и родовую фамилию, и дворянские права.

ИА «Орелград»