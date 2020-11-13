Москвичи пообещали Орлу очередную транспортную реформу

Клычков хочет доверить ее ВЭБу.

Губернатор Андрей Клычков хочет провести в Орле очередную транспортную реформу. Он договорился с зампредседателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ Олегом Говоруном о разработке «комплексной реформы общественного транспорта», передает пресс-служба облправительства.

Задуманная Клычковым модернизация системы общественного транспорта в исполнении ВЭБ.РФ предполагает «повышение роли и качества транспортного планирования, обновление подвижного состава, создание единого оператора на основе комплексной цифровой платформы».

На сайте правительства Орловской области рассказали, что ВЭБ.РФ уже занимался реформированием систем городского транспорта в Твери и Перми. Сообщается, что «в результате реализации реформы общественного транспорта Тверской области почти на четверть сократилось количество ДТП с участием общественного транспорта, в 3 раза снижен объем вредных выбросов, соблюдение расписания с 10-20% выросло до 96%, значительно сократилось время в пути для пассажиров».

Однако сами бенефициары реформы – тверчане и пермяки – кажется, не сильно рады реформам от госкорпорации.

Так, в начале этого года «Тверь.24» писала, что «новая модель» транспортного обслуживания уже трещит по швам: водителей катастрофически не хватает, система электронной оплаты картами не отрегулирована, есть проблемы из-за изменения маршрутной сети. Также выяснилось, что одним из элементов реформы стала передача полномочий по организации перевозок от муниципальным к областным властям. В итоге не все местные перевозчики «вписались» в новую схему и пошли в суды.

В Перми также поменялась схема движения транспорта, попасть из точки А в точку Б без пересадок стало сложнее, время в пути выросло. К тому же в разгар пандемии коронавируса пассажиры оказались вынужденными ездить в битком набитых салонах. В Сети есть петиция, авторы которой заявили, что «возмущенны и обеспокоены результатами происходящей транспортной реформы», а также действиями местных чиновников.

Напомним, в прошлом году московская компания «МосТрансПроект» уже напугала орловцев своей транспортной схемой, которая должна была объединить Орел и Орловский район. Москвичи предложили оставить на все про все 28 автобусных маршрутов, по 3 троллейбусных и трамвайных. Схема предполагала создание обилия пересадочных узлов, что усложняло путь из одной точки в другую и повышало стоимость проезда. Естественно, схема была воспринята жителями в штыки, а депутаты облсовета отмечали, что она вообще не подходит для Орла.

ИА «Орелград»