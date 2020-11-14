Орловские коммунальщики всерьез взялись за должников

На фоне пандемии коммунальщики «выбивают» долги по суду.

Любопытная информация прозвучала на заседании балансовой комиссии в администрации Орла, участники которого рассмотрели финансово-хозяйственную деятельность «Орелводоканала» за 9 месяцев 2020 года. Подробности отчета сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов.

Так, перед участниками выступил руководитель «Орелводоканала» Василий Иванов. По его словам, пандемия новой коронавирусной инфекции вынудила предприятие скорректировать свою работу. Например, из-за введенных ограничений коммунальщики не могли устанавливать заглушки на канализацию.

«Первоначально, когда только началась первая волна заболевания, мы прогнозировали 70-процентное падение сборов с населения, — заявил Василий Иванов. — В настоящее время недобираем 3-4 процента. Не так давно сборы составляли 95-96 процентов. Кроме того, за счет судебных исков этот процент возрастал до 98-99».

Теме взыскания долгов с потребителей было уделено особое внимание. Согласно отчету, по состоянию на 30 сентября дебиторская задолженность составила 205 миллионов рублей. Было отмечено, что «предприятием проводится серьезная работа по взысканию дебиторской задолженности».

Так, за 9 месяцев текущего года водоканал подал к юридическим лицам 176 исков почти на 22,5 миллиона рублей. Из них около 17 миллионов уже поступило на счета предприятия. К физическим лицам, то есть простым гражданам, было подано 1678 судебных приказов на 16,22 миллиона рублей и 48 исков на 673 тысячи. На текущий момент с граждан-должников взыскано чуть более 11 миллионов рублей.

ИА «Орелград»