Под Орлом рецидивист изнасиловал 13-летнюю девочку

14.11.2020 | 11:11 Новости, Происшествия

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Отец ребенка в это время спал

В Орловской области ранее судимый мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку и скрылся. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Инцидент произошел в Глазуновском районе. Насильник ранее отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности. Новое преступление он совершил, после того как выпил с отцом девочки. Тот ушел спать, а преступник изнасиловал ребенка и скрылся. Девочку госпитализировали, сообщил собеседник агентства.

Между тем ОМВД по Глазуновскому району опубликовало ориентировку на местного жителя Вячеслава Кудинова 1973 г. р. Его подозревают «в совершении особо тяжкого преступления». «Орелград» не располагает подтверждением, связан ли разыскиваемый Кудинов с вышеописанным эпизодом.

ИА «Орелград»

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