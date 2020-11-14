В Орле обновили легендарный танк Т-70

Военно-исторический музей отчитался о ходе текущего ремонта.

Краткий отчет о ходе ремонта в Военно-историческом музее опубликовал Орловский краеведческий музей. Напомним, здание обветшало и давно нуждалось в ремонте. Но только в этом году в областном бюджете нашлись средства на выполнение работ. Начало ремонта было запланировано на апрель 2020 года. Однако планы нарушила пандемия новой коронавирусной инфекции. Начало ремонта было перенесено на конец мая 2020 года.

Он еще продолжается, но в музее уже выполнен значительный объем работ. Так, сообщается, что фасаду здания вернули его изначальный цвет. Были заменены окна и двери балкона, козырьки над главным входом и запасными выходами, а на клумбах и тротуаре были выложены плитка и бордюрный камень.

Кроме того, была произведена замена подставок под гаубицами и плитки вокруг них, а сами гаубицы и танк был покрашены. Напомним, что этот легкий танк Т-70 является одним из символов Орла. Он настоящий, боевой. Этот танк был установлен после освобождения города от захватчиков в 1943 году.

Тогда он стоял на постаменте в нынешнем сквере Танкистов — как памятник на братской могиле танкистов, павших в боях за освобождения Орла. Сейчас там стоит легендарный танк Т-34. Замена произошла в 1968 году. Танк Т-70 перенесли к музею-диораме, нынешнему Военно-историческому музею. Кстати, подобных памятников в стране насчитывается совсем немного.

Что касается ремонта, то в музее говорят, что его планируется завершить до декабря 2020 года. Кстати, до 10 ноября экспозиция Военно-исторического музея не закрывалась и работала в обычном режиме. В музее проводились мероприятия патриотической направленности и открывались выставки. Естественно, все это происходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

ИА «Орелград»