Бюджет Орла за 12 месяцев изменили 13 раз

Депутаты упрекнули чиновников в низком уровне финансового прогнозирования.

В Орле прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за 2019 год. Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, в них приняли участие не только парламентарии и чиновники горадминистрации, но и представители общественности. Мероприятие прошло в здании мэрии с соблюдением необходимых мер безопасности.

Согласно озвученным данным, доходы муниципального бюджета в минувшем году составили 6,717 миллиарда рублей, или 82,7 процента годового плана. При этом собственные налоговые и неналоговые поступления составили всего 2,243 миллиарда рублей. Было отмечено, что город недополучил 1,403 миллиарда рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 379 миллионов, по безвозмездным поступлениям – более 1 миллиарда рублей.

При этом по сравнению с 2018 годом доходная часть бюджета выросла почти на 11 процентов, но произошло это за счет финансовых вливаний из вышестоящего областного бюджета. Расходы городской казны за отчетный период времени составили 6,803 миллиарда рублей, или 79,9 процента от плана. По сравнению с 2018 годом они также увеличились на 11 процентов. Год Орел завершил с дефицитом бюджета в размере 86,7 миллиона рублей, что было отмечено даже как достижение. Дело в том, что изначально дефицит планировался в объеме 395 миллионов рублей.

В упрек мэрии депутаты горсовета поставили то, что корректировка бюджета в 2019 году проводилась 13 раз. По мнению парламентариев, это свидетельствует о том, что «главным администраторам городского бюджета необходимо обеспечить более точное прогнозирование доходов». Кроме того, чиновников призвали «осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять резервы для увеличения годовых назначений по ним и риски их невыполнения».

ИА «Орелград»