Орловские гаишники попросили окропить дороги святой водой

В Орловской области освятили опасные и аварийные перекрестки.

Как сообщили в управлении ГИБДД Орловской области, обряд освящения прошел в райцентре Залегощь. Он был проведен в преддверии Дня памяти жертв ДТП. Интересно, что инициатива исходила от сотрудников отдела ГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району. Они призвали провести обряд освящения тех оживленных перекрестков, где неоднократно случались аварии.

Сообщается, что обряд провел настоятель Богоявленского Храма поселка Залегощь Валентин Чумаченко. Свидетелями этого события стал личный состав отдела ГИБДД и представитель МЧС. Священник освятил наиболее опасные участки пересечения улиц, на которые ему указали полицейские.

«По словам священнослужителя, освящение участков дорог с повышенной аварийной опасностью сочетается с молитвой во избежание аварий и тяжелых последствий, — говорится в сообщении областного управления ГИБДД. — Окропив перекресток святой водой, отец Валентин призвал всех участников дорожного движения к взаимоуважению».

Кроме того, в Богоявленском храме будет отслужен молебен о здравии всех участников дорожного движения и панихида обо всех погибших в результате аварий.

ИА «Орелград»