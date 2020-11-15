Орловской молодежи бюджет оплатит целевые поездки

Областные власти готовы за свой счет отправлять молодежь на форумы.

Соответствующий приказ издал руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов. Он утвердил порядок организации участия «представителей молодежи» региона в мероприятиях окружного, межрегионального и всероссийского уровней в сфере государственной молодежной политики. Поручено это дело областному центру молодежи «Полет».

Учреждению областные власти поручили проведение регионального отбора молодежи для участия в мероприятиях различного уровня. Причем документом предусмотрено возмещение затрат на приобретение билетов туда и обратно. Областные власти также утвердили список направлений деятельности, по которым орловским «представителям молодежи» разрешено участвовать в мероприятиях.

Он довольно широк. В него, в частности, включена волонтерская, обучающая, научная и инновационная деятельность, молодежный парламентаризм, профилактика наркомании, экстремизма и «иных деструктивных проявлений в молодежной среде», гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование у молодежи традиционных семейных ценностей, развитие студенческих отрядов, молодежное предпринимательство, стартапы и другое.

Принять участие в различных форумах за бюджетный счет можно будет только по итогам упомянутого регионального отбора. Соискателями могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Орловской области, в том числе молодые семьи и единственные родители или усыновители ребенка в возрасте до 14 лет. Для этого им надо подать заявку и пакет документов.

ИА «Орелград»