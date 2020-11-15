В центре Орла проведут массовое мероприятие на Новый год?

Мэрия областного центра разрешила провести тематическую ярмарку.

Администрация Орла внесла изменения в муниципальный план размещения ярмарок на территории города. Он дополнен пунктом об организации и проведении в областной столице новогодней тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах»: «Река сказок».

Согласно постановлению, администрация города сама выступит в роли организатора. Это будет специализированная тематическая ярмарка, на которой разрешат продавать как продукты питания, так и непродовольственные товары. Торговые места будут отведены в историческом центре Орла: на площади Ленина и примыкающей к ней улице Ленина, в районе дома № 36.

Работать ярмарка будет с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года: в будние дни — с 16:00 до 20:00 часов, в выходные и праздничные дни – с 12:00 до 21:00 часа. Из постановления мэрии также следует, что ярмарка будет организована в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных встрече Нового 2021 года и Рождества Христова, для организации праздничной торговли.

Кроме того, мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной». Согласно новой редакции этого документа, на таких ярмарках разрешается продавать плодовоовощные консервы, соленья и переработанную плодоовощную продукцию в промышленной упаковке при наличии сопроводительных документов.

ИА «Орелград»