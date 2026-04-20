В Орловской области утвердили стандарт транспортного обслуживания

Как будут ездить автобусы, трамваи и троллейбусы в регионе до 2030 года.

Губернатор Андрей Клычков утвердил региональный стандарт транспортного обслуживания населения Орловской области. Действие документа рассчитано на период 2026-2030 годов, то есть фактически постановление определяет, как именно будут ездить автобусы, трамваи и троллейбусы до 2030 года. Основная цель документа – сделать транспорт доступнее, безопаснее и комфортнее для жителей. Принят он в соответствии с федеральным законом № 220-ФЗ, а утвержденные им плановые показатели будут ежегодно мониториться профильными ведомствами.

Документ регламентирует ключевые параметры работы общественного транспорта: от того, как далеко нужно идти до остановки, до того, насколько салоны будут приспособлены для так называемых маломобильных категорий граждан. Так, в соответствии с новым стандартом для большинства жителей многоквартирных домов остановка должна находиться в пределах 300-400 метров, чтобы до нее можно было добраться пешком. Для сельских населенных пунктов с населением от 100 человек и более норматив увеличен до 1,5-3 км. При этом власти планируют, что к 2030 году 91,6 процента населения региона будут иметь остановку в шаговой доступности.

Кроме того, согласно введенному стандарту, расходы на поездки в городском транспорте не должны превышать 7 процентов от совокупных доходов населения, а в пригородном транспорте – 10 процентов. К 2030 году все межмуниципальные маршруты должны перейти на регулируемые тарифы с дифференцированной системой оплаты. Это означает, что при оплате картой, например, поездка будет дешевле, чем при оплате наличными. Предполагается, что доля маршрутов с безналичной оплатой на муниципальных направлениях вырастет с нынешних 7 процентов до 30 процентов.

Определяет стандарт и время работы транспорта. Так, в Орле автобусы и электротранспорт будут курсировать с 6:30 до 23:30 часов, в Ливнах и Мценске – до 22:00. В Болховском и Кромском районах начало движения сдвинуто на 7:00, а окончание – на 21:00. Междугородние рейсы будут стартовать с 4:30 часов. Особое внимание в документе уделено маломобильным пассажирам. В частности, стандартом определено, что доля автобусов с низким полом на межмуниципальных маршрутах к 2030 году должна составить 80 процентов.

Звуковое ориентирование для слабовидящих пассажиров должно появиться на 80 процентах межмуниципального и 15 процентах муниципального транспорта. Системы климат-контроля и электронные табло также должны стать нормой – их собираются внедрять в массовом порядке. Парк автобусов на межмуниципальных маршрутах будет поэтапно обновляться. Судя по документа, в настоящее время 79 процентов автобусов на Орловщине соответствуют стандарту «Евро-4». К 2030 году их доля должна возрасти до 94 процентов. А доля техники, работающей на газовом топливе и электричестве, должна увеличиться с 44 до 49 процентов.

Судя по плановым показателям, перечисленные выше мероприятия должны повысить качество транспортного обслуживания. Более того, документ предполагает, что среднее время поездки по региону, с учетом пешеходных подходов, сократится с 39,7 до 39 минут, пиковый интервал движения в городах не будет превышать 20 минут; а скорость движения трамваев в Орле подрастет с 13,9 до 16,5 км/ч, троллейбусов – с 18,7 до21,2 км/ч.

