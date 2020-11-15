В Орле медикам помогут волонтеры

Волонтерский центр заявил об обновлении формата своей работы.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», действующий при ней областной Волонтерский центр немного обновит формат своей работы. До сих пор приоритетом было оказание помощи людям, которые находятся дома на карантине или самоизоляции из-за пандемии коронавируса и не могут выйти на улицу. Теперь к числу приоритетов добавлена непосредственная помощь медицинским работникам.

«Часто врачам необходима помощь, не требующая медицинской квалификации — передать документы из корпуса в корпус, провести предварительную запись пациентов, ответить на телефонные звонки, — пояснил секретарь Орловского отделения «Единой России» Леонид Музалевский. — Эту работу готовы выполнять студенты Орловского медицинского колледжа и волонтеры-медики».

По его словам, в сложившейся ситуации, в связи с ростом темпов распространения коронавирусной инфекции, медицинскому персоналу больниц и поликлиник требуется дополнительная поддержка. Впрочем, и о других направлениях своей работы волонтеры не забывают. Они отмечают, что в последние дни количество обращений к ним растет. Орловцы просят о помощи в доставке продуктов и лекарств, получении рецептов в поликлиниках. Этим занимаются специально созданные мобильные группы. Кстати, в состав таких групп зачастую по их собственной просьбе включают и депутатов различного уровня.

ИА «Орелград»