Двое пострадали в столкновении ГАЗов под Орлом

16.11.2020 | 9:46 Новости, Происшествия

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Инцидент произошел между Орлом и Курском

Два человека получили травмы в столкновении двух автомобилей ГАЗ в Орловской области. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел 15 ноября в 13.50 на 433-м километре М-2 «Крым». Установлено, что 39-летний водитель «Соболя» поворачивал с трассы налево и не уступил дорогу встречному ГАЗу.

В результате травмы получили 79-летняя и 62-летняя женщины, пассажирки одной из машин. Госпитализация им не потребовалось.

ИА «Орелград»

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