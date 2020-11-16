Орловские школьники стали чаще заражаться коронавирусом

16.11.2020 | 20:24 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Рост числа детей в структуре больных COVID-19 за неделю составил почти 3%.

Удельный вес заболеваемости коронавирусом среди детей в Орловской области увеличился с 13,2% до 16,1%. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба 16 ноября.

Больше всего новых случаев заражения выявили у детей до года. По информации Румянцева, рост здесь составил 2,7 раза (с 2 до 7 человек). Выросла и доля заболевших подростков (15-17 лет) – на 9,3%.

Немного чаще (на 2,4%) по сравнению с прошлой неделей стали болеть и орловцы 30-49 лет. Люди старшего поколения (от 65 лет) также прибавили статистику заболевших – на 9,5%. Вместе с тем, в структуре заразившихся коронавирусом доля лиц в возрасте 50-64 года уменьшилась на 6,2%.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования