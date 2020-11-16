Орловские школьники стали чаще заражаться коронавирусом

Рост числа детей в структуре больных COVID-19 за неделю составил почти 3%.

Удельный вес заболеваемости коронавирусом среди детей в Орловской области увеличился с 13,2% до 16,1%. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба 16 ноября.

Больше всего новых случаев заражения выявили у детей до года. По информации Румянцева, рост здесь составил 2,7 раза (с 2 до 7 человек). Выросла и доля заболевших подростков (15-17 лет) – на 9,3%.

Немного чаще (на 2,4%) по сравнению с прошлой неделей стали болеть и орловцы 30-49 лет. Люди старшего поколения (от 65 лет) также прибавили статистику заболевших – на 9,5%. Вместе с тем, в структуре заразившихся коронавирусом доля лиц в возрасте 50-64 года уменьшилась на 6,2%.

ИА «Орелград»