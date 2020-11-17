Коронавирус на Орловщине: не хватает коек и тестов

Это признал губернатор области во время общения с орловцами в соцсети.

В больницах Орловской области осталось всего 32 койки для коронавирусных больных. Об этом вчера, 16 ноября рассказал губернатор Андрей Клычков во время общения с орловцами в соцсети. Также, по словам главы региона, в области не хватает тестов для своевременного определения заразившихся.

В связи с этим принято решение выписывать больных из палат, если хотя бы один тест показал у них отрицательный результат на ковид. Видимо, таким образом власти думают решить проблему нехватки коек. Глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин на заседании регионального оперштаба прямо заявил, что выписка при однократном отрицательном тесте «позволит усилить оборот койки и значительно быстрее высвобождать ее в случае необходимости», передает ОГТРК.

Вместе с тем в рамках вечернего эфира в соцсети в тот же день Клычков подтвердил , что «тестов не хватает». «Когда будем делать 4000, тогда и будет хватать», сказал губернатор, отметив, что сегодня в области делают «более 2000 тестов в сутки».

Также в прямом эфире Клычков рассказал, что для открытия дополнительных коек на Орловщине нет достаточного количества медперсонала, а также оборудования для подключения кислорода.

Тем временем, оперштаб принял решение снять медиков с заградпостов на границах области. Теперь там будут дежурить только сотрудники ГИБДД. Связано это, видимо, с тем, что количество выявленных на постах людей с температурой оказалось ничтожно мало.

ИА «Орелград»