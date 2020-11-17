Под Орлом главную елку украсят игрушками горожан

Ливенцам предложили смастерить новогодние игрушки из любых материалов.

В орловском райцентре Ливны объявлен конкурс «Новогодние шары», которые городские власти проведут совместно с местным краеведческим музеем. Он будет организован в преддверии наступающего Нового года. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, от празднования в райцентре не отказались. А горожанам власти предложили самостоятельно украсить главную новогоднюю елку города.

Как пояснили в администрации Ливен, она традиционно будет установлена на площади Победы. Желающим принять участие в конкурсе предложено смастерить игрушки из любых доступных материалов. На конкурс примут шары, изготовленные своими руками. Жюри оценит не только оригинальность дизайна, но и качество работ, а также их соответствие тематике и размерам. В частности, диаметр конкурсного шара должен составлять не менее 50 см.

«Материал исполнения должен быть безопасным при эксплуатации и не терять первоначального вида при выпадении снега и дождя, — отметили организаторы. — Победителей ждут памятные подарки, а участники конкурса будут отмечены дипломами. Все поделки будут повешены на елку перед ее торжественным открытием».

Кстати, торжественное открытие главной новогодней елки в Ливнах намечено на 26 декабря. В его рамках пройдет и церемония награждения. Сами работы будут принимать с 1 по 18 декабря в краеведческом музее.

ИА «Орелград»