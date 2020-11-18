Почти 4 000 орловцев попались пьяными в общественных местах

И это только в одном из районов Орла.

В одном только Заводском районе Орла с начала года стражи порядка поймали около 4 000 нарушителей порядка. Орловцы распивали алкоголь в общественных местах или появлялись там уже пьяными. В УМВД по Орловской области рассказали, что на каждого из них составили административные протоколы.

В ведомстве напомнили, что распитие спиртных напитков запрещено на территории образовательных заведений, спортплощадках, парках, остановках, во дворах и подъездах жилых домов и т.д.

За 10 месяцев этого года в Заводском районе составили 2300 протоколов на тех, кто употреблял алкоголь в общественных местах, и еще более 1250 протоколов на тех, кто попался на глаза полицейским в пьяном виде.

В УМВД напомнили: тех, кто не оплатит штраф, ждет наказание. Сумма штрафа удвоится, также провинившемуся может грозить арест до 15 суток и обязательные работы. Любителям крепких напитков, попавшимся в общественных местах, в ведомстве предложили самим прийти за квитанцией на оплату штрафа в отделении полиции Заводского района.

ИА «Орелград»