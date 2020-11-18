Путину рассказали о проблемах с коронавирусом в Орловской области

18.11.2020 | 14:39 Важное, Новости, Общество

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Голикова призвала ввести в регионе дополнительные ограничения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на правительственном совещании о регионах со сложной ситуацией с коронавирусом. В числе тех, где «в самое ближайшее время надо ввести дополнительные ограничения», попала и Орловщина.

Как передает РИА Новости, в числе проблемных Голикова назвала Чувашию, Севастополь и Орловскую области, а также Ивановскую, Пензенскую, Самарскую, Омскую и Иркутскую области, Мордовию и Коми.

По информации СМИ, президент Владимир Путин заявил, что «глав регионов, где сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, надо не только ругать, но и помогать им».

Напомним, по состоянию на утро 18 ноября в Орловской области число заразившихся с начала пандемии составило 14 354 человек. За сутки коронавирус подтвердился еще у 139 жителей региона, скончались два пациента с подтвержденным COVID-19, количество жертв выросло до 173. Выздоровели 11 200 человек (+225 за сутки).

ИА «Орелград»

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