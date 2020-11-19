Клычков отменил новогодние елки

На Орловщине запретили массовые новогодние мероприятия.

В Орловской области запрещены все новогодние массовые мероприятия. Об этом 19 ноября на заседании регионального оперштаба заявил губернатор Андрей Клычков.

-Никаких массовых мероприятий, в том числе связанных с Новым годом, проводить нельзя, — цитирует главу региона пресс-служба облправительства. — У нас есть еще месяц, чтобы организовать поздравление отдельных семей, детей, нуждающихся в поддержке, для которых мы обычно проводили елки. Нужно поздравить их в индивидуальном порядке без организации массовых празднований.

Сообщается, что под запрет попали новогодние елки и другие массовые праздничных мероприятий в школах и детских садах. Также запрещено проводить массовые новогодние мероприятия в кафе, ресторанах и других предприятиях общепита.

Нарядные елки на улицах орловских населенных пунктов установят. Но массового скопления людей, отдыхающих в праздничные дни, власти пообещали не допустить.

ИА «Орелград»