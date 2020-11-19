Помните, как торжественно открывали «Дружбу»? Мост до сих пор не сдан

Но это не помешало (и даже помогло) подрядчику выиграть торги на ремонт Красного моста.

Мост «Дружба» в Орле до сих пор не принят специальной комиссией. Его торжественно открыли еще в начале августа, но до сих пор подрядчик вынужден устранять кучу недоделок. Тем не менее, за работу с ним орловские чиновники расплатились почти полностью. Благодаря этому, кстати, белгородский «Ремспецмост» смог выиграть тендер на ремонт Красного моста в Орле.

Сегодня, 19 ноября на заседании профильного комитета Орловского горсовета стало известно, что «Ремспецмосту» за ремонт «Дружбы» перечислили по актам выполненных работ 239 миллионов рублей из положенных 273 миллионов. При этом мост до сих пор не принят. Об этом рассказал InfoOrel.ru. Комиссия дважды выходила на объект и каждый раз находила там множество недоделок. На днях подрядчик в очередной раз замазывал текущие стыки. На заседании комитета прозвучало, что приемку моста могут перенести на весну.

Речь о проблемах моста «Дружба» народные избранники завели в связи с тем, что «Ремспецмост» недавно выиграл тендер на ремонт еще одного моста в Орле – Красного. Примечательно, что именно «открытый» мост «Дружбы» позволил белгородскому подрядчику получить этот объект.

— Согласно аукционной документации, помимо сильного снижения начальной цены победить «Ремспецмосту» помог такой дополнительный показатель, как общая стоимость выполненных контрактов, — отметил «Коммерсант». — У белгородской компании она указана в размере 306,3 млн руб., у петербургской [второй участник торгов АО «ПО «Возрождение»»] — ноль. Большую часть контрактов «Ремспецмост» как раз получил в Орловской области. Наиболее крупный из них — завершение капремонта моста Дружбы в облцентре за 273,2 млн руб., который компания на безальтернативной основе получила в 2019 году.

Напомним, после затянувшегося ремонта мост «Дружба» в Орле торжественно открыли 3 августа 2020 года. Изначально планировалось, что это произойдет еще в конце 2019 — начале 2020 года. Однако прежний подрядчик, «Региональные газораспределительные сети», сорвал сроки работ. Новый подрядчик «Ремспецмост» — из Белгородской области. Согласно контракта с ним, работы планировали завершить к 1 декабря 2020 года. Срок гарантии на объект составляет 8 лет.

ИА «Орелград»