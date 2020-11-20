Под Орлом столкнулись ГАЗ и легковушка

В аварии пострадали двое.

В четверг, 19 ноября в Орловском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель ГАЗ-2747, выезжая со второстепенной дороги, «забыл» пропустить иномарку, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инцидент произошел около 09.30. За рулем ГАЗа сидел 21-летний парень. Он ехал со стороны деревни Паюсово и при выезде на главную дорогу не уступил «Фольксвагену Туарег». Иномарка двигалась со стороны Болхова в направлении Орла.

В аварии пострадал водитель ГАЗа, а также его 65-летняя пассажирка. Они получили травмы, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»