Сахар и колбаса на Орловщине подорожали из-за плохой погоды

Специалисты рассказали о причинах роста инфляции в октябре.

В октябре годовая инфляция в Орловской области увеличилась до 4% после сентябрьских 3,9%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения ЦБ.

В число подорожавших продуктов попали сахар, мясо и вареная колбаса. По мнению специалистов, цена на эти продукту выросла из-за плохой погоды летом-2020 и связанного с ней неурожая. Внесли свою лепту и подорожавшие импортные компоненты для сельхозпереработки.

А вот урожай местных фруктов, напротив, смог составить конкуренцию импортным. Благодаря этому стали дешевле бананы и апельсины. Также эксперты оценили работу орловских тепличных хозяйств: цены на огурцы в регионе снизились.

— В сфере услуг в октябре в регионе замедлился рост цен на тарифы мобильных операторов, а в условиях коронавирусных ограничений упал спрос на железнодорожные билеты, — рассказали в пресс-службе регулятора.

А вот лекарства из-за пандемии коронавируса заметно подорожали. Из-за повышенного спроса «цены на них растут вслед за увеличением закупочной стоимости импортных препаратов и компонентов для фармпроизводства».

ИА «Орелград»