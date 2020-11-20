В Орле раскрыли мошенничество с установлением инвалидности

Аферу провернула местная жительница при помощи знакомой медсестры.

Подробности сообщила пресс-служба Заводского районного суда города Орла. Впрочем, материалы были рассмотрены не районным судом, а мировым, куда поступило ходатайство Следственного комитета РФ по Орловской области о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Из материалов следует, что местная жительница была заподозрена в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество с социальными выплатами). Следствие считало, что она причастна к хищению денежных средств из бюджета.

Преамбула такова. В 2018 году женщине была повторно установлена группа инвалидности. При этом, по версии следствия, законных оснований для этого не было, так как не было соответствующего заболевания. Более того, подозреваемая, по версии следствия, прекрасно знала об этом. Знала она и о том, что инвалидность дает право на пенсию и другие льготы.

Установить группу инвалидности ей помогла знакомая медсестра из областной клинической больницы. У той, в свою очередь, имелись «знакомства с работниками медицинских организаций». В результате подозреваемая через пособника договорилась с врачом-офтальмологом о внесении в ее медкарту несуществующего заболевания. На основании этого документа ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» затем и установило ей группу инвалидности.

Следствие подсчитало, что бюджету эти действия обошлись в крупную сумму. В период с апреля 2018 года по март 2019 года женщина похитила 173 тысячи бюджетных рублей «путем получения социальных выплат по инвалидности». При этом общая сумма ущерба, включая другие, уже закрытые эпизоды преступной деятельности, превысила 500 тысяч рублей.

В ходатайстве следователь указал, что весь указанный ущерб женщина добровольно возместила. Кроме того, ранее проблем с законом у нее не возникало. Преступление она совершила впервые. Против закрытия дела возражал только гособвинитель. Мировой суд удовлетворил ходатайство следствия и прекратил уголовное дело с назначением женщине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИА «Орелград»