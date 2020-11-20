В Орловской области раскрыт первый эскроу-счет

20.11.2020 | 12:10 Новости, Строительство

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«Орелстрой» завершил строительство первой секции ЖК «Университетский».

«Орелстрой» завершил строительство первой секции жилого комплекса «Университетский» в Орле. Это позволило раскрыть первый в регионе эскроу-счет.

Напомним, эскроу-счета распространились после реформы долевого строительства в 2019 году. Девелоперам запретили распоряжаться деньгами дольщиков, пока дом не возведен. Средства хранятся на специальных эскроу-счетах, которые открываются по завершении строительства.

Около 300 орловских семей, которые сейчас получают ключи от квартир в «Университетском», стали первыми в регионе новоселами, которые не носили статуса «дольщик». Сам жилой комплекс стал первым в Орле со своим гербом и образовательной концепцией, которая легла в основу дизайн-кода.

Вместе с первой секцией в эксплуатацию вводится детское игровое оборудование — сетка для лазанья и скалодром в форме геометрических фигур, а также верёвочная дорожка в виде атомов и молекулярных связей.

Ранее Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) поставил «Университетский» на первое место среди ЖК Орловской области.

ИА «Орелград»

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