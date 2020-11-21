Грубые нарушения вскрыли под Орлом после вспышки АЧС

Чума была выявлена в личном подсобном хозяйстве не просто так.

Как уже писал «Орелград», в начале ноябре в деревне Рассыльная Кромского района Орловской области в личном подсобном хозяйстве местной жительницы была выявлена африканская чума свиней. Власти оперативно приняли необходимые нормативные акты, в частности был введен карантин. Кроме того, правительство издало постановление об отчуждении свиней у местных жителей.

Теперь появилась официальная информация об этом происшествии. Ее обнародовало территориальное управление Россельхознадзора. В ведомстве подтвердили, что 2 ноября 2020 года в результате исследований проб патологического материала от павших домашних свиней, содержащихся на указанном подворье, была выявлена ДНК возбудителя африканской чумы свиней.

Сообщается, что с тех пор уже был проведен комплекс противоэпизоотических мероприятий. Так, в очаге заболевания было отчуждено и уничтожено 69 свиней. Не обошлось без проблем. По данным ТУ Россельхознадзора, в первой угрожаемой зоне две свиньи были забиты в домашних условиях их владельцем, что является нарушением карантина. В отношении виновного возбуждено административное дело.

«В настоящее время управлением Россельхознадзора проводится внеплановая проверка ЛПХ и административное расследование в отношении предприятия по производству кормов ООО «Родные просторы» и придорожного кафе ООО «Айсберг», — добавили в ведомстве.

Дело в том, что хозяйка ЛПХ, где была зафиксирована вспышка чумы, занимает в указанных организациях руководящие должности. Кроме того, в самом ЛПХ были выявлены грубые нарушения правил содержания свиней и утилизации биологических отходов.

«В частности, биоотходы не вывозили на ветсанутильзавод, а закапывали в землю, — говорят специалисты. — Хозяйство не имело ограждения, обеспечивающего недопущение проникновения диких животных на его территорию. При входе отсутствовал дезковрик (не осуществлялась дезинфекция обуви). В рационе использовались корма без подтверждения их соответствия ветеринарно-санитарным нормам».

В упомянутом кафе было найдено мясо, хранившееся в целлофановом пакете без маркировки. Был вскрыт и факт нарушения условий хранения животноводческой продукции. Административное расследование в отношении этого кафе еще продолжается.

«Однако уже сегодня можно говорить о том, что к вспышке АЧС привела совокупность выявленных в ЛПХ нарушений ветеринарно-санитарных норм и правил», — считают в ТУ Россельхознадзора.

По результатам внеплановой проверки в отношении хозяйки подсобного хозяйства также возбуждено административное дело.

ИА «Орелград»