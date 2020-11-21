Клычков велел проверить российские законы и приказы Путина

В Орловской области проведут мониторинг законодательства.

Губернатор Андрей Клычков своим распоряжением утвердил сразу два плана: план мониторинга правоприменения в Орловской области на 2021 год и план реализации мероприятий по проведению такого мониторинга по отраслям законодательства либо группам нормативных правовых актов. Цель заключается в выявлении реально недействующих, дублирующих и морально устаревших норм.

Кстати, Клычков призвал принять в нем участие и СМИ. Они и органы местного самоуправления, а также профильные департаменты и управления областной администрации должны будут не только тщательно изучить определенные российские законы и нормативные акты, но и в срок до 1 апреля 2022 года представить свои предложения. В частности, им дано право предложить изменить тот или иной нормативный акт Российской Федерации или признать его утратившими силу, то есть отменить.

На мониторинг Клычков отвел чиновникам весь 2021 год. Четко определены и сферы, которые будут изучать в Орловской области. Так, изъяны поручено искать в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и сопутствующих ему нормативных правовых актах президента и правительства Российской Федерации.

Мониторинг также затронет законодательство об управлении многоквартирными домами, в том числе Жилищный кодекс РФ, акты о занятости населения, в том числе Трудовой кодекс РФ, нормы о геодезической и картографической деятельности. Кроме того, будут проверены нормативные правовые акты правительства Орловской области, касающиеся сферы развития цифровой экономики.

ИА «Орелград»