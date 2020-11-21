Орловец создал миф из ДТП

Житель Мценского района пытался уйти от уголовной ответственности.

Любопытное уголовное дело рассмотрел Мценский районный суд Орловской области. Местный житель предстал перед ним по обвинению в заведомо ложном доносе. Он так хотел уйти от возможной уголовной ответственности, что угодил в собственную ловушку. Примечательно, что ему, по большому счету, ничего и не грозило. Не неприятности нашли его, а он нашел неприятности.

Из материалов дела следует, что в июле 2020 года мужчина передал знакомому свой автомобиль марки ВАЗ-21140 и вручил ему ключи от замка зажигания. Однако приятель его явно подвел. Он угодил в дорожно-транспортное происшествие, о чем и сообщил владельцу автомобиля. Тот прибыл на место аварии и испугался, что вину за ДТП могут возложить на него.

Мужчина не нашел ничего лучше, кроме как отправиться тут же в полицию и написать заявление о том, что автомобиль у него угнали. Заявление было зарегистрировано после того, как его автора предупредили о возможной уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Мужчина настаивал на версии об угоне. Была проведена проверка. Полицейские быстро установили, что угон оказался мифом.

В результате амчанин получил то, чего так хотел избежать – уголовное дело. Впрочем, следствие и суд вошли в его положение и учли отсутствие у него криминального прошлого. Уже в суде уголовное дело было прекращено, но обвиняемого обязали выплатить в доход государства судебный штраф в размере 5000 рублей.

ИА «Орелград»