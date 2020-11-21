Под Орлом не стали судить умершего обвиняемого

Гражданина обвиняли в краже чужих удочек.

Хотынецкий районный суд Орловской области вынес постановление о прекращении производства по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняли по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело было закрыто в связи с его смертью.

Отметим, что данное постановление могло быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд стороной обвинения или стороной защиты. Такое происходит в случае, когда, например, родственники умершего пытаются оказать его невиновность. Или когда допускаются процессуальные нарушения.

Но в данном случае обжалования не было, и постановление уже вступило в законную силу. Отметим, что умершего мужчину обвиняли в совершении кражи чужого имущества с незаконным проникновением в хранилище. Таковым в материалах дела назван сарай, в который, по версии следствия, и проник обвиняемый.

Оттуда он похитил одну летнюю удочку красного цвета в сборе стоимостью 559 рублей 10 копеек и одну белую летнюю удочку в сборе стоимостью 720 рублей 50 копеек. Таким образом, общая стоимость украденного имущества составила 1279 рублей 60 копеек. Как сказано в материалах следствия, с места преступления злоумышленник скрылся вместе с похищенными снастями, которыми потом распорядился по собственному усмотрению.

Так ли это было на самом деле или не так, теперь уже не узнать. Родня обвиняемого сама заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и не стала настаивать на продолжении производства с целью возможной реабилитации своего умершего родственника. В связи с этим дело было закрыто по нереабилитирующему основанию.

ИА «Орелград»