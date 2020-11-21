У орловчанки арестовали Porsche Cayenne из-за мизерного долга

Жительница Орла угодила в неприятную ситуацию по собственной вине.

В Орле местная жительница едва не лишилась дорогостоящей иномарки Porsche Cayenne из-за довольно банальной причины. Подробности этой истории рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области. В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении орловчанки, которая задолжала за газ чуть более 10 тысяч рублей. В установленный срок долг она не погасила.

«В ходе профилактического мероприятия с использованием специального приложения «Мобильный розыск» судебный пристав-исполнитель возле торгового центра обнаружил припаркованный автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий должнице на праве собственности, — рассказали в УФССП. — Судебный пристав, не теряя времени, составил на месте акт ареста данного транспортного средства и вручил повестку гражданке, которая к этому времени успела вернуться к своему автомобилю».

Лишаться дорогой иномарки из-за столь небольшой суммы орловчанка явно не хотела. На следующий же день она погасила долг в полном объеме, что позволило ей вернуть себе машину. В противном случае иномарка могла быть выставлена на торги.

ИА «Орелград»