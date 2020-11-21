В Орле раскалилась «горячая линия» по трудоустройству

В текущем году консультанты приняли вдвое больше звонков, чем год назад.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, телефоны «горячей линии» в сфере занятости населения не просто остаются «горячими». Их с полным правом можно назвать раскаленными. На это указывает статистика. В 2020 году жители региона позвонили на «горячую линию» уже свыше 24 раз. Данный показатель более чем вдвое превышает уровень прошлого года.

«Наибольшая активность отмечена с апреля, с момента ввода на федеральном портале «Работа в России» функционала, позволяющего осуществить подачу заявления о постановке на учет в качестве безработного онлайн-способом, — пояснили в управлении. — Если за январь текущего года поступило 746 звонков и примерно такое же количество звонков было зафиксировано в феврале и марте, то в апреле цифра составила 2877 звонков».

Специалисты подметили, что с началом пандемии немного изменилось смысловое наполнение обращений. Орловцы в основном интересовались механизмом оформления статуса безработного в дистанционном режиме. Впрочем, такие вопросы консультантам задавали, как правило, люди среднего и старшего возраста. Молодежь, судя по всему, сама сумела разобраться в работе портала. К тому же для населения тогда были разработаны специальные памятки, которые были опубликованы в интернете областным департаментом соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

«Звонившие также заказывали справки, необходимые для предъявления по месту требования, к примеру, справки о том, что они не состоят на учете и не получают выплат по безработице при оформлении каких-либо льгот, -говорят в управлении. — В последующие месяцы активность работы телефонов «горячей линии» сохранялась на апрельском уровне и объяснялась главным образом принятием новых постановлений правительства РФ».

Напомним, что этими нормативными актами вводились дополнительные социальные выплаты для безработных. Людей интересовали нюансы. Кроме того, часть орловцев воспользовалась «горячей линией» для того, чтобы перерегистрироваться в качестве безработных.

«Наивысшей точки «кипения» «горячие линии» достигли в августе, когда за месяц было зарегистрировано 2978 звонков, — добавили в управлении. — В этот период стало известно, что осенью меры социальной поддержки будут отменены, и люди звонили, чтобы уточнить информацию из первых уст».

Осенью активность стала снижаться, хотя она продолжает оставаться высокой, если сравнивать ее с прошлым годом. Так, в сентябре было зафиксировано 2318 звонков, в октябре — 2060.

ИА «Орелград»