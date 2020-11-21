В Орле родилось более 300 детей с аномалиями

Статистики назвали главные болезни орловских детей.

Орелстат подготовил специальный релиз к Всемирному дню ребенка. Из него следует, что в Орловской области на начало текущего года проживало 134,6 тысячи детей, что составляло 18,3 процента от общей численности населения региона. При этом мальчиков насчитывалось 69 тысяч, девочек — 65,6 тысячи. Поскольку во многих странах Всемирный день ребенка отмечается одновременно с Днем педиатра, статистики обнародовали сведения и на эту тематику.

Согласно приведенным данным, в регионе основными заболеваниями детей до 14 лет, зарегистрированными у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, в течение 2019 года были болезни органов дыхания. Их доля в общей структуре детской заболеваемости составила 68,5 процента. Доля травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин составила 7,6 процента. Далее следуют инфекционные и паразитарные болезни – 4,6 процента.

«В прошлом году 1906 ребятишек родились больными или заболели (32 процента от числа родившихся живыми), из них 331 ребенок родился с врожденными аномалиями (5,6 процента)», — сообщили в Орелстате.

Добавим, что в 2019 году в Орловской области трудилось 212 педиатров, включая детских хирургов, эндокринологов и онкологов. Подсчитано, что на каждые 10 тысяч орловских детей в возрасте до 17 лет в отчетный период времени приходилось в среднем по 16 детских врачей.

ИА «Орелград»