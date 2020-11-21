В Орловской области вновь появился долг по зарплате

Работодатели региона задолжали своим работникам более 2,3 миллиона рублей.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области по данным на 1 ноября 2020 года суммарный долг по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составил 2,361 миллиона рублей. Вся задолженность образовалась в сфере обрабатывающих производств. Зарплату вовремя не получили около 60 работников.

Отметим, что статистика традиционно приводится без учета данных о малом бизнесе. Также скажем, что базируется она на сведениях, которые работодатели сами предоставляют в органы статистики.

Напомним, последний раз долг по зарплате в Орловской области официально был зарегистрирован в июне 2020 года. Тогда он составлял 7,9 миллиона рублей. В причинах его появления разбирались правоохранители. Затем, с июля и по октябрь включительно, в Орловской области официально долга по зарплате не было. И вот теперь он появился вновь.

«На 1 ноября 2020 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — подчеркнули в Орелстате.

ИА «Орелград»