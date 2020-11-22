Археологи разрешили построить в Орле ФОК

Эксперты обследовали отведенный под строительство участок.



Государственный эксперт Александр Ерохин из липецкого Научно-производственного центра «Черноземье» провел историко-культурную экспертизу документации об археологическом обследовании. Последнее ранее было проведено на участке, отведенном в Орле под строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа». Заказчиком экспертизы выступило ООО «АгроПромИнжиниринг-П».

Основной задачей было установить, имеются ли на площадке для строительства археологические памятники или нет. Это обязательная процедура при возведении крупных объектов. Археологическая разведка была проведена в текущем году сельскохозяйственным потребительским обслуживающим кооперативом «Елецкий стан» на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ.

Сам участок расположен по улице Рощинской на юго-западной окраине Медведевского леса. Его площадь составляет 12 404 квадратных метров. Как отметил эксперт, в геоморфологическом отношении он находится на водораздельной территории, не перспективной для размещения археологических памятников. Отмечено и то, что он расположен за границами «исторического ядра города Орла», а также в отдалении от известных по архивным и библиографическим данным памятников археологии.

Раньше на данном участке археологические изыскания не проводились. На момент первой в его истории разведки он уже представлял собой «благоустроенную парковую территорию». Сначала археологи изучили рельеф, обращая внимание на возможные курганы, валы, рвы и площадки. Нередко именно такие элементы скрывают под собой объекты культурного наследия. Но в данном случае исследование дало отрицательный результат.

После осмотра поверхности на участке был заложен один шурф. Находок он тоже не принес, поэтому был засыпан. В результате эксперты пришли к выводу, что на отведенной под строительство ФОК территории объекты археологического наследия отсутствуют. То есть ученые дали добро на его возведение.

ИА «Орелград»