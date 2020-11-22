В Орле исчезла «улица разбитых фонарей»

22.11.2020 | 11:29 Новости, Общество

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Темная улица Емлютина в Орле получила долгожданное освещение.

В Орле члены регионального отделения Общероссийского народного фронта помогли в решении проблемы, на которую довольно долго жаловались горожане. Как уточнили в ОНФ, речь идет о жителях улицы Емлютина в Зареченском микрорайоне. На протяжении нескольких месяцев они жаловались на неработающие уличные фонари. Если летом проблема освещенности была не так актуальна, то с наступлением короткого светового дня она явно обострилась. Ходить в потемках опасно с любой точки зрения.

Поскольку жалобы горожан оставались без реального ответа, они обратились за помощью к активистам ОНФ, а уже те переадресовали обращение в администрацию Орла. Ситуация удивительна и тем, что столбы для освещения на улице давно установлены. Но света нет, как говорят местные жители, на участке длиной несколько километров.

«По этой улице идет большой поток транспорта в Зареченский микрорайон, поэтому освещение здесь крайне необходимо, – говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Игорь Дробязгин. — При условии, что осенью рано темнеет, видимость становится хуже».

В ОНФ отмечают, что в указанном микрорайоне расположено и множество социальных объектов, там работают школа и детский сад, действует ледовая арена. После обращения ОНФ администрация города приняла меры. Сообщается, что освещение на темной улице восстановили. Сейчас фонари горят по всей ее протяженности.

ИА «Орелград»

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