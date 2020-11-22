В Орле осужденных подростков приобщили к высшим силам

Трудных подростков свозили на экскурсию в Вятский посад.

В Орле прошла профилактическая акция, направленная на исправление трудных подростков. Как сообщили в управлении ФСИН России по региону, для несовершеннолетних осужденных была организована «духовная» экскурсия. Ребят отвезли в православный центр Вятский посад, расположенный под Орлом.

Речь идет о несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в региональной уголовно-исполнительной инспекции. В УФСИН уточнили, что в настоящий момент таковых насчитывается семь человек. В духовный центр они отправились в сопровождении сотрудников инспекции. Там для них была организована экскурсия. Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классах в студии гончарного мастерства и мастерской художественной обработки древесины.

«Также им было предложено бесплатное посещение любого направления культурно-ремесленного центра, — отметили в управлении ФСИН. — В ходе посещения Центра, с подростками было проведено занятие с психологом УИИ, направленное на выявление особенностей индивидуального самовосприятия, прояснение событий, оказавших влияние на формирование личности, осознания несовершеннолетним своих реальных желаний и возможностей».

В ведомстве считают, что подобные мероприятия «позволяют формировать духовно-нравственное мировоззрение подростков и их всестороннее развитие».

ИА «Орелград»