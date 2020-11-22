В Орле осужденных подростков приобщили к высшим силам

22.11.2020 | 15:38 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Трудных подростков свозили на экскурсию в Вятский посад.

В Орле прошла профилактическая акция, направленная на исправление трудных подростков. Как сообщили в управлении ФСИН России по региону, для несовершеннолетних осужденных была организована «духовная» экскурсия. Ребят отвезли в православный центр Вятский посад, расположенный под Орлом.

Речь идет о несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в региональной уголовно-исполнительной инспекции. В УФСИН уточнили, что в настоящий момент таковых насчитывается семь человек. В духовный центр они отправились в сопровождении сотрудников инспекции. Там для них была организована экскурсия. Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классах в студии гончарного мастерства и мастерской художественной обработки древесины.

«Также им было предложено бесплатное посещение любого направления культурно-ремесленного центра, — отметили в управлении ФСИН. — В ходе посещения Центра, с подростками было проведено занятие с психологом УИИ, направленное на выявление особенностей индивидуального самовосприятия, прояснение событий, оказавших влияние на формирование личности, осознания несовершеннолетним своих реальных желаний и возможностей».

В ведомстве считают, что подобные мероприятия «позволяют формировать духовно-нравственное мировоззрение подростков и их всестороннее развитие».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования