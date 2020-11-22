В Орловской области раскрыли секрет успешного погашения кредитов

О достижениях в этой сфере отчитались чиновники города Ливны.

Администрация города Ливны утвердила основные направления своей долговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Как следует из документа, она «заключается в реализации комплекса мер в процессе управления муниципальным долгом, направленных на удовлетворение потребности в муниципальных заимствованиях, своевременном и полном исполнении долговых обязательств, минимизации расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга».

В качестве успешного примера приводится статистика за 2019 год и прогноз по итогам 2020 года. Кстати, отметим, что чуть более месяца назад департамент финансов Орловской области отнес Ливны к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости. Согласно приведенным данным. В 2019 году объем муниципального долга в Ливнах составил 80 миллионов рублей.

Ожидается, что по итогам 2020 года он составит 77 миллионов, то есть сократится на 3 миллиона. Соответственно, сократятся и расходы на его обслуживание – с 5,983 миллиона в 2019 году до 4,404 миллиона рублей в 2020-м. В чем же заключается секрет успеха, учитывая то, что город не отказывается от практики привлечения кредитов? Ответ приведен все в том же постановлении администрации райцентра.

«Муниципальным образованием на постоянной основе осуществляется мониторинг уровня ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, для оперативного проведения мероприятий по замещению имеющихся коммерческих кредитов кредитами с более низкими процентными ставками посредством проведения новых аукционов, — говорится в документе. — Указанные меры позволили снизить расходы на обслуживание муниципального долга на сумму 1,579 миллиона рублей в 2019-2020 годах/

Сдержанная долговая политика, проводившаяся в отчетном году, обеспечила снижение долговой нагрузки на бюджет города Ливны, считают местные чиновники. Продолжить ее они планируют и в ближайшее трехлетие.

ИА «Орелград»