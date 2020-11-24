Депутатам показали танк в парке Победы

Эскизный проект мемориала гвардейцам-танкистам и памятной стелы теперь предстоит обсудить на сессии.

Члены профильного комитета Орловского горсовета согласовали проект мемориала гвардейцам-танкистам и памятной стелы в парке Победы. Об этом рассказала пресс-служба городского парламента.

Автором мемориала «Гвардейцам-танкистам посвящается» является российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович. Памятник — это дань событиям октября 1941 года, отметили в мэрии. Тогда 4-я танковая бригада (ныне — 1-я гвардейская танковая бригада) под командованием Михаила Катукова отразила немецкую атаку во Мценском районе.

Сообщается, что ранее проекты мемориала и стелы одобрили на заседании регионального градостроительного совета.

— Предполагается, что композиция будет выполнена из гранита и бронзы. В дальнейшем, согласно проекту, с двух сторон от памятника, там могут быть установлены бюсты великих военачальников Великой Отечественной войны, — рассказали в пресс-службе горсовета.

Памятник гвардейцам-танкистам станет частью так называемого триптиха Победы. Продолжит монументальный ансамбль стела, посвященная событиям 1943 года, когда Орел был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, а завершит — триумфальная арка в честь Великой Победы 1945 года.

Разработку и установку мемориала гвардейцам-танкистам оплатит федеральный бюджет. Памятную стелу возведут в рамках финансирования программы «Формирование современной городской среды».

К слову, орловцы в комментариях к новости об установке памятника гвардейцам-танкистам в парке Победы пишут в основном негативные отзывы. Кто-то считает мемориал похожим на памятник героям-афганцам нм Наугорке, кому-то в принципе кажется лишним очередной танк: люди хотят видеть символы примирения, а не войны. Отмечено, что благоустроенный мемориал в честь гвардейцев-танкистов уже есть во Мценском районе на месте сражения танковых армий.Также орловцы интересуются, почему не было открытого обсуждения возможных вариантов с общественностью.

ИА «Орелград»