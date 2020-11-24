Голикова еще раз подчеркнула проблемы с койками на Орловщине

24.11.2020 | 13:14 Новости, Общество

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Регион попал в число наиболее критичных.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Орловскую область в числе регионов с «наиболее критичной ситуацией» с койками в больницах для зараженных коронаврусной инфекцией. Об этом рассказали «Ведомости».

Орловская область оказалась среди шести регионов России, где свободно менее 10% коечного фонда. В этом ряду также значатся Ивановская область, Республика Коми, Мордовия, Крым и Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложная ситуация с коронавирусом в этих шести регионах — «это текущая проблема, которую ясно, как решать, и это делается», передает РИА Новости.

Напомним, как уже писал «Орелград», ранее Голикова рассказала на правительственном совещании о регионах со сложной ситуацией с коронавирусом. В числе тех, где «в самое ближайшее время надо ввести дополнительные ограничения», попала и Орловщина.

По информации пресс-службы губернатора Орловской области, на 23 ноября в регионе оставалось 124 свободные койки. К концу месяца власти обещают перепрофилировать корпус больницы скорой помощи им. Семашко в Орле, где разместят еще 200 специализированных коек.

Тем временем, ежедневно в Орловской области выявляют около 140 новых заразившихся коронавирусом.

Чтобы не перегружать коечный фонд, власти пообещали с 24 ноября выдавать бесплатные лекарства больным коронавирусом, которые лечатся на дому. «Безусловно, своевременная эффективная  терапия COVID-положительных пациентов позволит снизить нагрузку на коечный фонд области. Как известно, действует несколько схем лечения в амбулаторном звене, все лекарства в рамках этих схем в регион поступили», — рассказали в пресс-службе облправительства.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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