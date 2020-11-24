Парахин решил забрать Дубровина из РСХН в мэрию

По данным «Орелграда», экс-руководитель ведомства возглавит новое объединенное учреждение коммунальных предприятий города

Глава Орла Юрий Парахин пригласил на работу в мэрию Евгения Дубровина — бывшего начальника управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Об этом сообщил источник «Орелграда».

Парахин приготовил Дубровину новый пост — руководителя объединенного учреждения коммунальных предприятий города. Речь идет о слиянии «Спецавтобазы», «Зеленстроя», ЖРЭП и, возможно, еще нескольких предбанкротных муниципальных активов, рассказал собеседник агентства.

На днях Дубровин осматривал территорию «Спецавтобазы». К какому выводу он пришел и решен ли окончательно вопрос перехода в мэрию, пока неясно, однако источник «Орелграда» сообщил, что такой вариант развития событий рассматривается.

Дубровин возглавил орловско-курское управление Россельхознадзора при губернаторе Александре Козлове, заместителем которого был как раз Юрий Парахин. Преемник Козлова Вадим Потомский отправил Парахина в отставку, а вскоре на него завели уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, нынешний мэр Орла принимал участие в работе шести компаний, а одна из них получила выгодный кредит от банка, на который давил Парахин. В 2015 году дело закрыли «в связи с отсутствием состава преступления».

Дубровин же в мае 2016 года уехал работать в Россельхознадзор Ленинградской области. Уже в январе 2017-го Дубровин вернулся в Орел и возглавил «Орловский референтный центр Россельхознадзора» (сейчас — филиал ЦНМВЛ). Спустя полтора года Дубровина сменил Андрей Яковлев, и путешествие чиновника по большим должностям закончилось.

ИА «Орелград»