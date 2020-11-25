Еще двое орловцев умерли от COVID-19

За сутки в регионе нашли еще 143 заразившихся.

На утро 25 ноября в Орловской области стало известно еще о 143 заразившихся коронавирусом местных жителях. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 15 342.

По информации федерального оперштаба, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 орловца. Общее число летальных исходов достигло 186. 12 357 человек выздоровело.

В России за минувшие сутки зафиксировали рекордное с начала пандемии количество смертей – 507. Всего в стране за сутки выявили 23 675 новых случаев заражения.

ИА «Орелград»