Орловец убил собутыльника после визита на кладбище

Поставлена точка в деле о смерти жителя Дмитровска.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Дмитровский районный суд Орловской области. В апреле 2020 года в доме одного из местных жителей был обнаружен труп мужчины. Экспертиза установила, что умер он от полученных им при жизни травм. Иными словами, кто-то очень жестоко его избил. Виновника нашли оперативно – им оказался сын хозяина дома.

Сам он в ходе следствия пояснил, что в тот день приехал к отцу погостить. Вместе они сходили на кладбище, чтобы прибраться на могилах своих родственников. С собой взяли одну бутылку водки, чтобы помянуть усопших. Домой вернулись ранним вечером. Попутно зашли в магазин и приобрели еще шесть бутылок водки. Домашнее застолье продолжалось до глубокого вечера. Затем отец и сын отправились в гости к друзьям.

Там тоже собралась целая компания. Посидев пару часов, собутыльники начали расходиться. Один из гостей увязался за отцом и сыном в надежде на «продолжение банкета». Это решение оказалось фатальным. Между подсудимым и потерпевшим вспыхнул словесный конфликт, который закончился избиением. Причем подсудимый избивал свою жертву несколько часов и остановился только тогда, когда гость перестал подавать признаки жизни. Суд приговорил преступника к лишению свободы на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»